تقسيمة قوية للاعبي الزمالك الذين لم يشاركوا أمام الإسماعيلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري الممتاز، تقسيمة قوية في جزء من الملعب، بنهاية المران المقام بملعب النادي اليوم.

وحرص مدحت عبدالهادي وكوستا مدربا الزمالك على الإشراف على هذه التقسيمة، وتصحيح بعض الأمور الفنية، وذلك بمتابعة من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني.

على جانب آخر.. اكتفي باتشيكو بخوض باقي اللاعبين الذين شاركوا بلقاء الإسماعيلي، الفقرات الفنية والتكتيكية والتأهيلية، على أن يقوموا بأداء بعض التدريبات بالجمانيزيوم.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة 34 للدوري والتي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي.