بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم 28/10/2020

يستضيف نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره برشلونة الإسباني مساء اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا. المباراة تُقام على ملعب "أليانز ستاديوم" مُعقل السيدة العجوز ضمن ثاني جولات دور المجموعات لمباريات المجموعة السابعة بدوري الأبطال. تشكيل يوفنتوس المتوقع اليوم ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا حراسة المرمى: تشيزني. Advertisements خط الدفاع: ديميرال - بونوتشي - دانيلو. خط الوسط: كيزا - بيتانكور - رامسي - رابيو - كوادرادو. خط الهجوم: ديبالا - ألفارو موراتا. يمكنكم مطالعة مواعيد ونتائج جميع المباريات لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنا.

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