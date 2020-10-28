يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف السيب ومسقط فى الدوري العماني، فى أهم مباريات اليوم الاربعاء 28 أكتوبر 2020، ضمن منافسات الجولة الـ25.

انطلقت مباراة السيب ومسقط فى تمام الساعة 17:03 بتوقيت مصر، 18:03 بتوقيت السعودية، 15:03 بتوقيت جرينتش.

واتجهت أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى سلطنة عمان الى ستاد الشرطة الرياضي بالواطية، حين حل السيب ضيفاً على مسقط فى مباراة حسم لقب الدوري العماني.

وسقط السيب فى فخ التعادل أمام مضيفه مسقط 1-1، افتتح مسقط التسجيل فى الدقيقة 26 عن طريق المدافع “شوقي السعدي”، بينما تدارك السيب التعادل فى الدقيقة 64 من ركلة جزاء قام بتنفيذها بنجاح اللاعب يونس.

وكان السيب أمام فرضة ذهبية لإعلانه بطلاً للدوري العماني للموسم الرياضي (2019-2020) في حال تحقيقه للفوز على حساب مسقط، والذي تأجل للجولة القادمة.

واحتاج السيب الذي يقوده البرتغالي برونو ميجيل للفوز في هذه المواجهة لحسم اللقب بشكل رسمي أو تعثر ظفار الذي حقق الفوز 2-1 أمام صحم لصالح نفس الجولة ليواصل ضغطه على المتصدر.

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ويتقدم السيب في صدارة ترتيب جدول الدوري العماني برصيد 54 نقطة، متفوقا على ظفار بفارق 3 نقاط قبل جولتين من الختام، بينما يحتل مسقط المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

إليكم فيديو أهداف السيب ومسقط فى الدوري العماني

هدف تقدم مسقط عن طريق “شوقي السعدي”

هدف تعادل السيب

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