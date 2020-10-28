تعرف على نتائج مباريات الدوري العراقي “الجولة الأولى”

أسدل الستار، مساء يوم أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، على منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري العراقي الممتاز فى موسمه الجديد (2020-21)، والذي أقيمت على مدار 3 أيام.
وشهد ملعب “الشعب” بالعاصمة العراقية بغداد قمة الدوري العراقي بين “الشرطة والزوراء” ضمن الجولة الأولى في أول مباراة تقام في البلاد منذ اكثر من 7 أشهر بعد إلغاء الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين “الشرطة والزوراء” بهدف لكل فريق، حيث افتتح “أمجد عطوان” التسجيل لفريق الشرطة بتسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة (21)، بينما عدل الكفة “محمد صالح” للزوراء بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة (28).
وحقق فريق أربيل فوزاً ثميناً خارج ملعبه على أمانة بغداد بنتيجة 2-0، سجل كل من شيركو كريم وبارزان شيرزاد رشيد لأربيل.
وبنهاية الجولة الأولي تصدر نفط الوسط جدول ترتيب الدوري العراقي بعد فوزه بخماسية على السماوة، متفوقا بفارق الأهداف الديوانية والقوة الجوية والنفط وأربيل.
يذكر ان الجولة الثانية سوف تنطلق يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 بخمس مباريات، ويوم السبت تقام 3 مباريات، وتختتم الجولة يوم الاحد بمبارتين.
إليكم نتائج مباريات الدوري العراقي “الجولة الأولى”
- الشرطة ضد الزوراء 1-1
- الديوانية ضد النجف 1-0
- الميناء ضد الحدود 0-0
- نفط الوسط ضد السماوة 5-1
- القوة الجوية ضد الكهرباء 1-0
- النفط ضد الصناعات الكهربائية 2-0
- امانة بغداد ضد أربيل 0-2
- الطلبة ضد نفط البصرة 0-0
- زاخو ضد الكرخ 0-0
- القاسم ضد نفط ميسان 3-3
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