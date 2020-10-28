تعرف على نتائج مباريات الدوري العراقي “الجولة الأولى”

أسدل الستار، مساء يوم أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، على منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري العراقي الممتاز فى موسمه الجديد (2020-21)، والذي أقيمت على مدار 3 أيام.

وشهد ملعب “الشعب” بالعاصمة العراقية بغداد قمة الدوري العراقي بين “الشرطة والزوراء” ضمن الجولة الأولى في أول مباراة تقام في البلاد منذ اكثر من 7 أشهر بعد إلغاء الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.