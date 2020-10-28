كارثة تُهدد أندية الدوري التونسي بسبب وزير الرياضة

أعتبر وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني في تونس كمال دقيش، أن قرار اتحاد كرة القدم تعليق نشاط فريق الهلال الرياضي بالشابة “غير قانوني”، مهددًا “بحل الاتحاد في حالة التقصير أو سوء التصرف”.

جاء ذلك في جلسة مسائية بالبرلمان، الإثنين، مخصصة للأستماع إلى وزراء العدل والمالية والشباب والرياضة.

وفي 17 أكتوبر الأول الجاري، قرر اتحاد كرة القدم تعليق نشاط فريق الهلال الرياضي بالشابة، وإنزاله من الرابطة المحترفة الأولى إلى قسم الهواة، بسبب عدم أستكمال النادي ملف إنخراطه بالاتحاد للموسم الكروي الجديد 2020 ـ 2021.

وقال دقيش: “قرار الجامعة بتعليق نشاط هلال الشابة غير قانوني، لأنه لم يتم خلال جلسة عامة خارقة للعادة، والمكتب الجامعي ليس من صلاحياته مثل هذه القرارات”.

وأضاف أن “الوزارة تتابع وضعية الجامعات والأندية الرياضية، وتضعنا أمام حتمية تطبيق القانون من ناحية، ومراعاة تأثير القرارات المتخذة على الرأي العام (عقوبات من الفيفا في صورة تدخل السياسي في الرياضي)”.

وتابع: “تدخل الوزارة لا يمكن أن يكون تدخلًا سياسيًا في القطاع الرياضي، والوزارة من واجباتها الحصرية إنفاذ القانون في ما يتعلق بالأنشطة الرّياضية”.

وأكد دقيش أن “القانون يسمح للوزارة بحل المكتب الجامعي (اتحاد كرة القدم) في حالة التقصير أو سوء التصرف.. ومبدأ استقلالية الهياكل الرياضية ليس مطلقًا، وقرار جامعة كرة القدم الأخير بإمكانه أن يمس بالسلم الأهلي”.

ولفت دقيش إلى أن الوزارة تتابع الموضوع بانشغال كبير، معربًا عن أسفه لما يحدث في الرياضة لما لها من تأثير وتفاعلات كبيرة في المجتمع.

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