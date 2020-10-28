واقعة فريدة من نوعها في ريال مدريد.. بنزيمة يحرض ميندي على فينيسيوس جونيور!

حرض مهاجم ريال مدريد “كريم بنزيمة” زميله في الفريق ومواطنه “فيرلاند ميندي” على زميله الآخر فينيسيوس جونيور في واقعة فريدة من نوعها داخل البيت الملكي اثناء مباراة دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء على ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ.

وتم إلتقاط مقطع فيديو لكريم بنزيمة ما بين شوطي المباراة من قبل قنوات “تيلي فوت الفرنسية” يخبر فيه الظهير الأيسر فيرلاند ميندي بعدم تمرير الكرة إلى المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب طريقة لعبه السيئة للغاية.

وعلى الرغم من عدم استخدام اسم فينيسيوس بشكل صريح، فإن لغة الجسد ونبرة التعليقات والطريقة التي قيلت بها تعني أن ذلك لم يكن ضروريًا.

وقال بنزيمة لمواطنه ميندي : “(فينيسيوس) يفعل ما يريد. يا أخي لا تلعب معه.. يا إلهي. إنه يلعب ضدنا”.

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ثم صعد اللاعبين الثلاثة على أرض الملعب بعد الاستراحة، ولكن قبل بدء الشوط الثاني، تحدثوا وأشاروا لبعضهم البعض لكن التعليقات لم تكن مسموعة.

وتُظهر البيانات من الشوط الثاني من المباراة في ألمانيا أن ميندي مرر الكرة إلى فينيسيوس ثلاث مرات في الشوط الثاني، ومرر البرازيلي إلى الظهير الفرنسي ثلاث مرات كذلك.

وأحدث مقطع الفيديو هذا جدلاً كبيراً في الصحافة الفرنسية والاسبانية ما سيجعل مهمة ترميم الصفوف ومحاولة طي القضية في بدايتها أولى مهام المدير الفني زين الدين زيدان في الأيام القليلة القادمة.