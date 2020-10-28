من الذي سجل الهدف رقم 10 آلاف في تاريخ ليفربول

دخل البرتغالي دييغو جوتا تاريخ ليفربول، مع تسجيله أول أهداف الريدز في شباك فريق ميتييلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على ميتييلاند 2-0 في المباراة، التي أقيمت على ملعب أنفيلد، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ودخل جوتا تاريخ الريدز بعد أن سجل الهدف رقم 10 آلاف لليفربول في تاريخه في جميع البطولات، بعد 128 عامًا من أول هدف سجله جوك سميث في سبتمبر عام 1892 في دوري لانكشاير.

وانضم جوتا إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي المنصرم من وولفرهامبتون في صفقة وصلت قيمتها إلى 40 مليون جنيه إسترليني.

وفيما يلي قائمة هدافي الألفية في ليفربول:

1000 – بوبي روبنسون 24 نوفمبر عام 1906

2000 – هاري تشامبرز 25 ديسمبر عام 1925

3000 – جاك بالمر 15 أكتوبر عام 1938

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4000 – جيمي ميليا 8 نوفمبر عام 1958

5000 – إيان سانت جون 3 سبتمبر عام 1969

6000 – تيري مكديرموت 9 أغسطس عام 1980

7000 – جون الدريدج 26 مارس عام 1989

8000 – مايكل أوين 26 أغسطس عام 2000

9000 – سوتيريوس كيرجياكوس 3 أكتوبر عام 2010

10000 – دييغو جوتا 27 أكتوبر عام 2020

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