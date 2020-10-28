أخبار الهلال| بالصور.. كويلار يلقى اللوم من الكولومبيين: ركلتك في وجه المنافس “مُخيفة” !

ألقت شبكة “bolavip” الرياضية الضوء على اللقطة المُثيرة للجدل لمحترف نادي الهلال، جوستافو كويلار، خلال مباراة أبها في نصف نهائي كأس الملك، أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد، وتأهله إلى المباراة النهائية ليقابل النصر الذي تغلب على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وافتتح الهلال باب التسجيل عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 28، وعاد اللاعب نفسه وصنع الهدف الثاني للمحترف الإيطالي سباستيان جيوفينكو في الدقيقة 45.

اهتمام كولومبي

وأكدت الشبكة الرياضية في نسختها الكولومبية أن لاعب الوسط الكولومبي تم إنقاذه من حالة طرد مؤكدة بعد ركله بشكل مخيف لوجه أحد اللاعبين المنافسين من فريق أبها، موضحة أن لقطة محترف الهلال آثارت جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب نهاية المباراة، حيث اكتفى الحكم بإشهار البطاقة الصفراء.

وأشارت إلى أن “حكم المباراة اعتبر لقطة كويلار لا تستحق سوى البطاقة الصفراء، وأنقذ الهلال مع مواصلة المباراة بعشرة لاعبين، واستمرت المواجهة وحقق الهلال في النهاية الفوز بفضل الهدفين اللذين سجلهما”.

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ماذا قال خبير التحكيم السعودي؟

وعقب نهاية المباراة، اعتبرت بعض الجماهير المنافسة لنادي الهلال أن التأهل إلى النهائي لم يكن مستحقًا، لأن لاعب الوسط جوستافو كويلار يستحق الطرد المباشر في الشوط الأول، بعد تدخل عنيف على لاعب أبها، كما أن هناك شك في الهدف الثاني للزعيم.

لكن الخبير التحكيمي، عبدالرحمن الزيد، رد على هذا، وأكد عبر القناة الرياضية السعودية أن لاعب الهلال جوستافو كويلار لا يستحق الطرد في لقطة تدخله على لاعب أبها، والتي رأى الكثيرون أنها تستحق الطرد المباشر.

كما شدد المحلل التحكيمي على أن هدف الهلال الثاني صحيح، وأن اللاعب سالم الدوسري لم يكن في موقف تسلل عندما مرر الكرة إلى جيوفينكو.

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