أخبار برشلونة | هل يستغل جريزمان غياب كوتينيو لإقناع كومان؟

سيغيب عن برشلونة “فيليب كوتينيو” عندما يواجه يوفنتوس في دوري ابطال اوروبا مساء اليوم الاربعاء بعد اصابة البرازيلي في الفخذ في هزيمة فريقه أمام ريال مدريد خلال الكلاسيكو.

وأكد برشلونة الإصابة بعد اختبارات يوم الأحد ما يفتح الباب أمام دور أساسي محتمل لأنطوان جريزمان الذي ترك على مقاعد البدلاء في أكبر مباراة لبرشلونة هذا الموسم حتى الآن يوم السبت الماضي.

ومن المرجح أن يبدأ أنطوان جريزمان في دور خط الوسط الهجومي، بعد فقدانه للعديد من الفرص هذا الموسم، حيث بدأ مباراتين من على مقاعد البدلاء ومن الواضح أنه يكافح لإقناع رونالد كومان بدوره في الفريق.

وأدى انتقاده للطريقة التي يتعامل بها مدربه الجديد مع دوره في الفريق إلى جعل الموقف أكثر توتراً، وحرم جريزمان من الاستقرار الذي لم يجده بعد في برشلونة منذ إنضمامه من أتليتكو مدريد صيف 2019 في صفقة قياسية بلغت 120 مليون يورو.

لديه الآن فرصة للتألق. فهل يستطيع جريزمان أن يُظهر لعالم كرة القدم ما يقدمه!، مثلما فعل مع أتلتيكو مدريد، حيث تغلب على بطل إيطاليا مرتين في ثلاث مباريات.