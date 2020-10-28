صراع في تشيلسي بين لامبارد وروديجر

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن مدافعه أنطونيو روديجر دخل المنافسة من أجل ظهوره الأول في الموسم عند مواجهة كراسنودار الروسي في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

ولم يشترك روديجر (27 عامًا) في أي مباراة هذا الموسم وكان مرشحًا للانتقال على سبيل الإعارة إلى توتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان في فترة سوق الانتقالات الصيفية لكن يبدو أنه سيعود إلى التشكيلة مع حصول تياجو سيلفا على راحة من السفر إلى روسيا.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي قبل خوض مباراة يوم الأربعاء “أجريت بعض النقاشات مع أنطونيو. لدي دائمًا علاقة إيجابية معه”.

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وأضاف “كل شيء أفعله يكون من أجل النادي والفريق، وفي الوقت الحالي فإنك تحتاج أحيانًا إلى خروج لاعبين من التشكيلة وهذا خبر مهم للجميع. إنه في التشكيلة ويتنافس على اللعب”.

وتعادل تشيلسي في الجولة الأفتتاحية من منافسات المجموعة الخامسة مع إشبيلية بدون أهداف الأسبوع الماضي ولم يحقق النادي أي فوز في آخر ثلاث مباريات في كل المسابقات.

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