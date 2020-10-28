الهلال السعودي يُقدم لاعبه الجديد “لوسيانو فييتو” لوسائل الإعلام

أعلن نادي الهلال السعودي عن وصول الأرجنتيني لوسيانو فييتو اللاعب الجديد بالفريق الأول، إلى العاصمة الرياض، استعدادًا للانضمام لتدريبات الفريق بشكل رسمي بعد خضوعه لفترة الحجر الصحي.

وذكر نادي الهلال في بيان له في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أن “الأرجنتيني لوسيانو فييتو وصل إلى الرياض، مرحبًا بك في كبير آسيا ورابع العالم”.

وأرفق الحساب الرسمي لنادي الهلال بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” بضع صور من وصول فييتو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وحسمت إدارة الهلال إجراءات شراء عقد اللاعب الأرجنتيني من سبورتينج لشبونة البرتغالي قبل ساعات من انتهاء سوق الانتقالات، وسيمتد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة أعوام تنتهي في .2023

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وقال فييتو عقب وصوله للرياض للأنخراط في تدريبات الهلال :”مرحبًا جماهير الهلال، أنا سعيد بوجودي هنا”.

ويجيد فييتو اللعب في الوسط الهجومي والجناح المهاجم، ومثل منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا، وشارك في بطولة أمم أمريكا الجنوبية للشباب 2013 .

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