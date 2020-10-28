الدوري الاماراتي | قمة منتظرة بين الشارقة والعين

تنطلق الخميس المرحلة الثالثة من الدوري الإماراتي، فيما يواجه الشارقة حامل اللقب اختبارًا صعبًا عندما يحل الجمعة ضيفًا على العين في قمة مباريات الجولة.

وتفتتح المرحلة بثلاث مباريات الخميس تجمع الجزيرة مع الاتحاد كلباء، والظفرة مع الفجيرة، والوصل مع النصر، فيما يلعب الجمعة أيضًا الوحدة مع شباب الأهلي، وبني ياس مع خورفكان، وعجمان مع حتا.

وبدأ الشارقة حملة الدفاع عن لقبه بفوزين على الفجيرة 4-2 والوحدة 2-1، لكن موقعته مع العين الخامس برصيد أربع نقاط بعد فوز على خورفكان 2-صفر وتعادل مع شباب الأهلي 1-1، ستكون مختلفة وتشكل اول اختبار حقيقي له.

وقال رئيس نادي الشارقة عبدالله العجلة إن “مبارياتنا مع العين دائمًا حماسية وممتعة للمشجعين، لأن الفريقين يلعبان بطريقة مفتوحة، وهما ضمن المنافسين في الموسم الحالي على اللقب، لذلك فإن اللقاء بينهما سيكون بمثابة حصد ست نقاط”.

وبدت قوة الشارقة خلال المباراتين الأفتتاحيتين في الثلاثي البرازيلي ويلتون سواريز وإيجور كورونادو وكايو لوكاس، الذين سجلوا خمسة أهداف من أصل ستة لفريقهم.

وحذر لوكاس، الذي سيواجه فريقه السابق بعدما لعب له من 2016 حتى 2019، زملاءه من قوة العين قائلاً إنها “ستكون مباراة صعبة، لديه فريق منافس وبجودة عالية، أنا أعرفه جيداً، لكنني متأكد في المقابل أنه يمكننا تقديم مباراة رائعة أمامه وأن نحقق الفوز”.

من جهته، سيكون العين مكتملاً بعد عودة التوغولي كودجو لابا وبندر الأحبابي والكازاخستاني إسلام خان، وكايو كانيدو من الإصابة، ليشكلوا مع حارس المرمى الدولي خالد عيسى ولاعب الوسط محمد عبد الرحمن نقطة قوة تشكيلة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

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وأكد الأحبابي أنه “إذا اردنا المنافسة على اللقب علينا الفوز في كل مباراة نخوضها، رغم أن تعادلنا مع شباب الأهلي لم يكن سيئًا في أرض أحد الفرق القوية والمرشحة هذا الموسم”.

ويخوض شباب الأهلي، الرابع بأربع نقاط، ثاني مواجهة صعبة بعد تعادله مع العين في المرحلة الماضية، حين يحل ضيفًا على الوحدة في مباراة يسعى من خلالها للعودة إلى طريق الأنتصارات حتى لا يبتعد أكثر عن الصدارة.

وسيكون بني ياس المتصدر بفارق الأهداف عن الشارقة مرشحًا لأستمرار مفاجآته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي عندما يستضيف خورفكان، الذي مني بخسارتين.

وتميز بني ياس بقوة هجومية قادته إلى تسجيل 7 أهداف في مباراتين، في ظل تألق الثنائي البرازيلي جواو بيدرو والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز.

وفي أبرز المباريات الأخرى ،سيكون دربي دبي بين الوصل والنصر في الواجهة، في حين يسعى الجزيرة الذي يستضيف الاتحاد كلباء بغياب نجمه عمر عبد الرحمن المصاب إلى فوزه الأول بعد تعادلين مع النصر والظفرة.

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