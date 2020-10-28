مركز التسوية يصدر حكمًا تاريخيًا ببطلان لائحة الزمالك.. ومرتضى يرد: النادي أصبح بلا رئيس!

أصدر مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية، حكمًا ببطلان لائحة نادي الزمالك، التي تم التصويت عليها من قبل، وتمت من خلالها الإطاحة بكلا من نائب رئيس نادي الزمالك “هاني العتال”، وعضو مجلس الإدارة “عبدالله جورج”.

وجاء في نص الحكم:” إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019، فيما تضمنه من الموافقة على اعتملد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعلنة، وما يترتب عليه من آثار”.

ومن المقرر، بناء على هذا القرار بطلان الانتخابات وبطلان وجود الرباعي المنتخب أحمد مرتضى منصور وحمادة انور وأحمد عادل عبد الفتاح وأشرف زكي رغم تقديمه استقالة رسمية في وقت سابق، وأيضا بطلان جميع العضويات الشرفية والاستثنائية التي تم عملها في النادي.

ويعد حكم اليوم الذي صدر من مركز التسوية والتحكيم حكما نهائيا وباتا، خاصة أنه يأتي بعد أن كان رئيس الزمالك مرتضي منصور قد استأنف على القرار الأول.

وسبق أصدرت اللجنة الأولمبية قرارًا بإيقاف مرتضى منصور عن ممارسة أي نشاط رياضي لدة 4 سنوات.

الزمالك بلا رئيس.. بلا لائحة.. بلا قناة

ورئيس نادي الزمالك علق مرتضى منصور، على قرار مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة النادي الأبيض.

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وقال مرتضى منصور عبر صفحته على الفيس بوك:” بعد قليل يصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا بالصوت والصورة عن المهزلة المستمرة قبل بطولة قارية كبرى ولأول مرة في التاريخ ناد بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة”.

تعليق محامي ممدوح عباس

فيما علق محامي رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس “كمال شعيب”، على هذا الحكم مؤكدًا بأن القرار يأتي أيضا ببطلان موافقة اللجنة الأولمبية علي القرار وبالتالي ماترتب عليه من انتخاب أربعة أعضاء وهم: أحمد مرتضى منصور وحمادة انور وأحمد عادل عبد الفتاح وأشرف زكي.

وكشف شعيب، أن هاني العتال موجود في المجلس لأن اللائحة من الأساس بها عوار، من حيث أن أي تعديل علي اللائحة يكون فيما هو جديد وليس قديم ولكن لم يكن هناك من يحاسب هذا المجلس فقد قرر ما أراد.

واختتم تصريحاته بأن كلمة ماترتب عليها من قرارات تعني بطلان الانتخابات وبطلان وجود الرباعي المنتخب رغم استقالة أشرف زكي، وأيضا بطلان جميع العضويات الشرفية والاستثنائية التي تم عملها في النادي.

الحكم انتصار كبير

ووصف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبدالله جورج، والعائد بقرار من مركز التسوية والتحكيم، عن سعادته بالقرار، قائلًا:” الحكم يثبت أننا في دولة قانون ودولة يسودها مبدأ القانون”.

وأضاف في تصريحاته، أن القرار هو إعادة لحقه هو وهاني العتال، والتي كانت مغتصبة ولكن القرار يؤكد صحة موقفنا وأننا على حق منذ اللحظة الأولى، مؤكدًا أنه لا يسعى لهدم الزمالك، ولكن هناك مجموعة مغرضة، تحاول تصدير تلك الأمور للجماهير، مؤكدًا بأن تاريخ عبد الله جورج ومن قبله والده جورج سعد في الزمالك تؤكد أننا لم يكن لنا هدف في يوم من الأيام سوى مصلحة الزمالك.