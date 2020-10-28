أخبار ريال مدريد | بنزيمة يرد على الصحافة الفرنسية بعد إتهامه بمهاجمة زميله في الفريق!

سارع المهاجم الفرنسي في صفوف ريال مدريد “كريم بنزيمة” إلى الرد على الأخبار المنتشرة بعد مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا والتي تشير إلى مهاجمة الفرنسي لزميله في الفريق “فينيسيوس جونيور” علانية بين شوطي المباراة.
ونشر بنزيمة رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث قال على (ستوري انستجرام) ردًا على الجدل حول كلماته عن فينيسيوس : “في الوقت الذي تنبح فيه الكلاب، الرقم 9 يواصل المسير”.
وكانت قنوات “تيلي فوت الفرنسية” قد نشرت مقطع فيديو لكريم بنزيمة في حديث مع زميله فيرلاند ميندي يطالبه بعد التمرير للمهاجم البرازيلي واصفاً إياه بأنه يلعب ضد ريال مدريد وليس في صفوفه خلال المباراة.
وأنهى ريال مدريد مباراة بروسيا مونشنجلادباخ بتعادل قيصري في آخر ثواني المباراة بفضل هدف لكريم بنزيما في الدقيقة 87 و هدف من كارلوس كاسيميرو في الدقيقة 93 من المباراة.
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