أخبار النصر| بالصور.. مارتينيز يحلم باللقب رقم 13 في مسيرته

في الأرجنتين أو في الولايات المتحدة أو في السعودية. جونزالو مارتينيز دائمًا ما يكون حاسمًا لجميع الفرق التي يلعب لها. بهذه الطريقة كان اللاعب حاسمًا في فوز النصر 2-1 على الأهلي ليتأهل مع فريقه إلى نهائي كأس ملك السعودية.

وامتدحت صحيفة “ole” الأرجنتينية أداء محترف النصر، وقالت “قدم مارتينيز تمريرة حاسمة تم إنهاءها بنجاح من البرازيلي بيتروس ثم أحرز هدف الفوز قبل النهاية بدقائق قليلة. يذهب اللاعب إلى النهائي وسط احتفالات كبيرة”.

وأضافت “بهذا الفوز، سيلعب بيتي في النهائي ضد الهلال، الذي يضم بين صفوفه سيباستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو وجوستافو كويلار”.

وأنهت الصحيفة تقريرها “بعد بضعة أشهر من وصوله إلى الأراضي العربية من أتالانتا يونايتد مقابل حوالي 18 مليون دولار، يحظى لاعب ريفر بليت السابق بالفعل بفرصة رفع الكأس الـ13 في مسيرته”.

ويلتقي النصر في نهائي كأس الملك مع غريمه التقليدي الهلال، الذي حجز بطاقة التأهل عقب فوزه على أبها بهدفين نظيفين بواسطة سالم الدوسري وسباستيان جيوفينكو.