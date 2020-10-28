الدوري السعودي يعد بالكثير في الجولة الثالثة..ديربي في جدة وكلاسيكو بين الشباب والنصر

تنطلق الخميس منافسات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي، حيث تشهد مبارتي ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وتختتم الأحد بكلاسيكو الشباب والنصر.

وتفتتح المرحلة بمباراتي الباطن والرائد، والقادسية والتعاون، وتستكمل المباريات الجمعة والسبت حيث يلتقي الوحدة مع الفيصلي، والعين مع الفتح، فيما يلعب الهلال مع ضمك، وأبها مع الاتفاق.

وبعدما استهل مشواره بالهزيمة أمام الاتفاق والتعادل مع الفتح، يسعى الاتحاد السبت أمام غريمه التقليدي الأهلي، إلى استعادة اتزانه بقيادة مدربه البرازيلي كاريلي، خصوصًا مع تدعيم فريقه بالمدافع الدولي المصري أحمد حجازي قادماً من صفوف وست بروميتش الإنجليزي.

في المقابل سيسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة انتصاراته، وتعويض الخسارة التي مني بها الثلاثاء 2-1 أمام النصر في نصف نهائي كأس الملك.

ومن المقرر أن يصل حجازي إلى جدة الأربعاء، على أن يلتحق بتدريبات الفريق بعد إتمام الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا. وفي حال إجتاز التدابير بنجاح، سيكون ديربي جدة أول مشاركة لحجازي مع “العميد” الذي انتقل إليه لموسم واحد بنظام الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.

وسيغيب عن الاتحاد أمام الأهلي المهاجم الصربي اليكساندر بريوفيتش، بعد الإصابة التي تعرض لها وستبعده لمدة أسبوعين.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، باحثًا عن انتفاضة مبكرة للتقدم وتفادي سيناريو الموسمين الماضيين حين عانى من شبح الهبوط.

في المقابل يسعى الأهلي إلى تسجيل فوزه الثالث على التوالي بعد الفوز المثير الذي حققه في المرحلة الماضية على حساب الوحدة في جدة.

Advertisements

ويتطلع الفريق الذي ظهر بصورة مميزة في لقائه السابق إلى تحقيق ثلاث نقاط جديدة تضعه في الصدارة، معتمداً على هدافه السوري عمر السومة، لكن بغياب خدمات الحارس الأساسي للفريق محمد العويس.

ويتطلع النصر المنتشي بالتأهل إلى نهائي كأس الملك، إلى تحقيق فوزه الأول عندما يحل ضيفًا على الشباب الأحد المقبل، رغم غياب المغربي نور الدين امرابط، والبرازيلي مايكون، وسلطان الغنام، وعبد الفتاح عسيري، وعبد المجيد الصليهم.

وعلى الجانب الآخر، ظهر الشباب بصورة جيدة بقيادة نجمه الأرجنتيني إيفير بانيجا، وحصد 4 نقاط في أول مباراتين من الفوز على أبها والتعادل مع الرائد، ويبحث حاليًا عن ثلاث نقاط جديدة لتحسين ترتيبه في الدوري حيث يحتل المركز الخامس.

وسيغيب عن الفريق الظهير خالد الغامدي المنضم في بداية الموسم من الفيصلي بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

من جانبه، يسعى الهلال للعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري عندما يستقبل ضمك الجمعة، بعدما حجز مقعده في نهائي كأس الملك للمرة السادسة عشرة في تاريخه، إثر فوزه على أبها 2-0 ليحجز موعداً مع النصر في النهائي.

وأكد مدرب الفريق الروماني رازفان لوشيسكو أن “هدفنا هو تحقيق كأس الملك، ونحن نسير خطوة بخطوة من أجل تحقيق أهدافنا”.

من جانبه أكد اللاعب السوري عمر خريبين أن “الهلال قادر على التسجيل في أي وقت، وبإمكانه حسم أي مباراة من الشوط الأول، وفي المباريات المقبلة أسعد جماهير الهلال“.

أقرأ ايضًا