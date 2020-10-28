شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد حازم إمام حتى 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقده مع القلعه البيضاء لمدة موسمين جديدين حيث يمتد عقده حتى عام ٢٠٢٢ . وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة جلسه مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديده حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع موجها الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,877

تعافي 99,084

وفيات 6,222

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