شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ «كاف» : تأجيل مباريات دوري الأبطال لنهاية نوفمبر.. والقرار خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن صدور قرار رسمي خلال ساعات بالموافقة على طلب السلطات المصرية بتأجيل مباراة نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي بين الرجاء والزمالك، وتأجيل المباراة النهائية للبطولة، التي كان مقررا لها السادس من نوفمبر المقبل.

وقال المصدر، إن قرار التأجيل سيصدر رسميًا خلال ساعات من كاف وأن المواعيد المقترحة هي المفاضلة بين يومي 25 و26 نوفمبر لمباراة نصف النهائي فيما لم يتم الاستقرار على موعد للمباراة النهائية الذي لن يلعب إلا في مطلع ديسمبر.

وأكد المصدر، أن الأجندة الدولية وارتباط منتخبي المغرب ومصر بمباراة يوم 17 و18 نوفمبر سيجبر كاف على تحديد مواعيد بعد يوم ٢٠ نوفمبر.