شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. جمال بلماضي مستمر مع الجزائر حتى مونديال قطر 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن المدرب جمال بلماضي، سيبقى على رأس المنتخب الأول حتى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد العمل الكبير الذي قام به جمال منذ تعيينه على رأس الخضر خلفاً للمدرب السابق رابح ماجر.

وقال زطشي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لكأس العالم: «قمنا بتجديد عقد بلماضي بعد نهائيات كأس أفريقيا الأخيرة، وهذا لما بعد كأس العالم قطر 2022، هو باقٍ معنا لأننا بحاجة إليه خاصة مع العمل الكبير الذي قام به لحد الآن».

كما كشف رئيس الاتحاد الجزائري، أن جمال بلماضي مركز حالياً على تأهيل الجزائر إلى النهائيات العالمية المقبلة، بعدما غاب الخضر عن النسخة الأخيرة روسيا 2018 بعد مشاركتين متتاليتين في 2010 و2014.

كما قام الاتحاد بمراجعة عقد بلماضي وتحسينه من الناحية المادية، وحتى الجانب التنظيمي في المنتخب بما يتناسب مع بطل أفريقيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري توج بطلاً لأفريقيا 2019 بالعاصمة المصرية القاهرة، عندما فاز في المباراة النهائية على المنتخب السنغالي بهدف نظيف.

وحافظ المنتخب الجزائري على سلسلة 20 مباراة من دون هزيمة، آخرها المواجهتين الوديتين الأخيرتين أمام نيجيريا (فوز 1-0) وأمام المكسيك (2-2)، ليبقى الهدف القادم لمحاربي الصحراء هو بلوغ نهائيات كأس العالم قطر 2022 والتألق بها.

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