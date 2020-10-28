الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأمريكي بارفورد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، مع اللاعب الأمريكي چايلن بارفورد، لينضم لسلة زعيم الثغر مطلع الشهر القادم فور وصوله إلى مصر.
و يُجيد «چالين» اللعب في مركز الجناح بالإضافة إلى إجادته تصويب الرميات الثلاثية، وعقب إشادة الكابتن أحمد مرعى باللاعب وإمكاناته الفنية توصل حازم الرجال، أمين الصندوق، وأحمد عبدالمجيد، عضو المجلس، لصيغه إتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر.
ولعب «چالين» الموسم الماضي في الدوري الإيطالي الممتاز في فريق ڤيرتوس روما.
ويأتى التعاقد مع المحترف «چالين» في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق استعدادا للبطولات المحلية التي يحمل لقبها نادى الاتحاد السكندرى والبطولة الإفريقية التي يشارك فيها زعيم الثغر هذا الموسم.
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