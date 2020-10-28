شكرا لقرائتكم حسام حسن يضم 19 لاعبا لقائمة الاتحاد السكندري لموقعة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على السفر إلى القاهرة للدخول قى معسكر مغلق بـ 19 لاعبا لمباراة أسوان فى الأسبوع الأخير من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها الخامسة عصرا على ملعب الشرطة بالعباسية غدا .

واللاعبون هم محمود الزنفلى ، عمرو خليل ، محمود شعبان ، أسامة العزب ، مروان النجار ، محمد رجب ، صبرى رحيل ، كريم الديب ، أحمد نبيل مانجا ، خالد الغندور ، محمد راشد ، أحمد حجى ، محمد الصباحى ، مروان عطيه ، عبد الغنى محمد ، عادل نيمار ، يوسف حسن ، محمد كامل ، بلال محمد .

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يتعرض العميد حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد لأزمة صعبة قبل مواجهة اسوان فى الدورى المصرى ضمن مباريات الاسبوع الاخير حيث يغيب عن صفوف الفريق 12 لاعب هما الأعمدة الأساسية لتشكيل الفريق وهم محمد أنور ، و محمود رزق ، و خالد قمر ، و السيد سالم ، و هشام محمد ، و إسلام جمال ، واوكوى ، و عماد السيد، و احمد رفعت ، و نور السيد ، و عمرالميدانى ، و رزاق سيسيه .

ولجأ حسام حسن الى الدفع بعدد من اللاعبين الناشئين لتجهيز قائمه الفريق، ومنح العميد رزاق سيسيه الضوء الاخضر للسفر لبلاده لقضاء اجازة سريعة والعودة قبل مباريات كأس مصر حيث ينوى العميد منح اللاعبين راحه 6 أيام راحة سلبية عقب مباراة اسوان لانتهاء الموسم بمباريات الدورى وقبل الاستعداد لمباريات الكاس .