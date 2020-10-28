شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. موسيماني يجتمع باللاعبين ويطمئن على سعد سمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها السبت المقبل، في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وعقد الجهاز الفني جلسة مع سعد سمير، مدافع الفريق، من أجل الاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي، الذي قطع اللاعب فيه شوطًا كبيرًا للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس، وواصل سعد سمير تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق اليومk ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل، في إطار ختام منافسات الدوري الممتاز، التي توج الأهلي بلقبها قبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع.
يبحث موسمياني عن حلول لأزمة خط الوسط في مباراة طلائع الجيش المقرر لها اسلبت المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي،ويعاني الاهلي من غيابات في خط الوسط خلال مباراة طلائع الجيش حيث يغيب كلاً من عمرو السولية للإيقاف بعدما تم طرده في لقاء بيراميدز الأخير بالدوري كما يغيب حمدي فتحي لحصوله على ثلاثة إنذارت.
ويتطلع موسيماني لإيجاد حلول لأمة الوسط من خلال الدفع ببدائل في خط الوسط وأبرزها الصاعد عربي بدر فيما سيتحدد موقف المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق من المشاركة في المباراة حيث يرغب الجهاز الفني في إراحته وتجهيزه لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل أمام الفائز من الرجاء المغربي والزمالك.
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