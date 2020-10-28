شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. قفشة يشارك في التدريبات الجماعية وتأهيل مروان محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جزء من التقسيمة القوية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، من جانبه قال خالد محمود، طبيب الفريق، إن أفشة خضع لبرنامج تأهيلي مؤخرًا للتعافي من الإجهاد العضلي، وتواجد اليوم في جزء من التقسيمة المطولة التي أجراها الجهاز الفني للاعبين بعد تحسن حالته.

وقام الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع نظيره الطبي، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد جدا للمرحلة المقبلة، وذلك في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية وشعور بعض العناصر بالإجهاد العضلي.

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فيما استكمل مروان محسن، مهاجم الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد العضلي العام، وقال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش المران، تمهيدًا للدفع به بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، مؤكدًا تحسن حالة اللاعب واقترابه من إعلان جاهزيته، ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، يجهز مسئولو الأهلى أكثر من سيناريو لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحى لنادى بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، ويأتى فى مقدمة هذه الحلول الاعتماد على الظهير الشاب محمد هانى الذى يُعد اللاعب الأساسى حالياً فى هذه الجبهة حتى فى وجود أحمد فتحى كما يمتلك الاهلي أكثر من ورقة يمكن إستغلالها في هذا المركز ومنها حسين الشحات وأكرم توفيق الذي سيعود للفريق بنهاية الموسم الجاري بعد إنتهاء إعارته للجونة ومعهم أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة والذى أنهى مسئولو القلعة الحمراء صفقة التعاقد معه خلال الاسابيع الماضية.