شكرا لقرائتكم باتشيكو يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة فنية و تحفيزية مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الاحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا.

وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في بعض النقاط الفنية ، كذلك تناقش معهم في امور خططية ومهام خاصة تؤدى داخل الملعب ،كما شدد المدرب في حضور معاونيه على مواصلة العمل بقوة ، والاستعداد القوي ، والتركيز فقط في التدريبات وليس أي شئ آخر مؤكدا على أن هذه المرحلة هامة وحاسمة ، في مشوار الفريق ، في تحقيق هدف الفوز في اللقاء القادم أمام الرجاء المغربي، ومن ثم الوصول للنهائي وتحقيق البطولة .

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وأشاد المدير الفني بالروح القتالية العالية لدي اللاعبين في مواصلة العمل ، والإصرار على تحقيق الهدف مضيفا أن الجميع لديه الفرصة وبقوة للتواجد خلال الفترة المقبلة ، شرط مواصلة العمل بقوة والتركيز .

من ناحية أخرى جدد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقده مع القلعه البيضاء لمدة موسمين جديدين حيث يمتد عقده حتى عام ٢٠٢٢ .

وعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة جلسه مع اللاعب تم خلالها التوقيع على العقود الجديده حيث أعرب اللاعب عن سعادته بالتجديد لناديه الذي تربى فيه وأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع موجها الشكر إلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة.