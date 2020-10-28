شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. انتظام أوباما وعلاء وجمعة في التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء وعبدالله جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وشارك الثلاثي في جزء من تدريبات الكرة، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم، بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي للفريق، تمهيداً للمشاركة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وخضع الثلاثي خلال الفترة السابقة لبرنامج تأهيلي وعلاجي ، بسبب الإصابات المختلفة التي عانوا منها ، كما عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة فنية و تحفيزية مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الاحد المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا.

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وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في بعض النقاط الفنية ، كذلك تناقش معهم في امور خططية ومهام خاصة تؤدى داخل الملعب ،كما شدد المدرب في حضور معاونيه على مواصلة العمل بقوة ، والاستعداد القوي ، والتركيز فقط في التدريبات وليس أي شئ آخر مؤكدا على أن هذه المرحلة هامة وحاسمة ، في مشوار الفريق ، في تحقيق هدف الفوز في اللقاء القادم أمام الرجاء المغربي، ومن ثم الوصول للنهائي وتحقيق البطولة .

وأشاد المدير الفني بالروح القتالية العالية لدي اللاعبين في مواصلة العمل ، والإصرار على تحقيق الهدف مضيفا أن الجميع لديه الفرصة وبقوة للتواجد خلال الفترة المقبلة ، شرط مواصلة العمل بقوة والتركيز .