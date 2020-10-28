اللجنة الطبية بالجبلاية تخطر المصري بسلبية نتائج لاعبيه قبل لقاء وادي دجلة

شكرا لقرائتكم اللجنة الطبية بالجبلاية تخطر المصري بسلبية نتائج لاعبيه قبل لقاء وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الدكتور محمود الشحات ، بسلبية نتائج اختبار رابيد تيست الذي خضع له جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، قبل يومين من مباراة وادي دجلة والمقرر لها في الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز .
ومن المقرر أن يقوم على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى بإجراء بعض التغييرات التكتيكية في تشكيلة الفريق لمنح الفرص لبعض اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة في المباريات الأخيرة بسبب صعوبة موقف الفريق بجدول الدورى وهو ما جعل المدير الفني يعتمد على تشكيلة ثابته .
يذكر أن المصرى يحتل المركز السابع بجدول الدورى برصيد 45 نقطة ويسعى للوصول للمركز السادس بتحقيق الفوز على وادى دجلة وخسارة إنبى او سموحه في مباراتهما الأخيرة بالإيجيشبشين ليج .
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