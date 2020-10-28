الامارات | منتخبات طاجيكستان ولبنان وسورية تعسكر في الإمارات نوفمبر المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبات طاجيكستان ولبنان وسورية تعسكر في الإمارات نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف اتحاد الكرة، خلال شهر نوفمبر المقبل معسكرات ثلاثة منتخبات آسيوية، من 4 إلى 18 من الشهر نفسه. ويتعلق الأمر بمنتخبات طاجيكستان، وسورية، ولبنان. وتأتي الاستضافة، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وجاء ذلك في بيان صحافي اليوم، حيث تؤدي المنتخبات الثلاثة تدريباتها في ملاعب مختلفة، إلى جانب خوضها لمباريات دولية ودية استعدادا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 المقررة العام المقبل.
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