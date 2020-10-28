الامارات | الشارقة يستعيد سيف راشد وخالد باوزير أمام العين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يستعيد سيف راشد وخالد باوزير أمام العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب فريق كرة القدم بنادي الشارقة عبد العزيز العنبري مباراة فريقه المرتقبة مع العين بعد غدٍ ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي بإنها مهمة للفريقين، خصوصا بعد المستوى الجيد الذي قدمه الفريقان في الدوري حتى الآن، معتبرا أن العين فريق كبير ويعد من أقوى الفرق المنافسة في بطولة الدوري، مشددا على أهمية التفاصيل والجزئيات في هذه المباراة، وأن يكون لفريقه حضور أفضل من المباريات السابقة لاسيما أن العين قدم مباراة جميلة أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية ويخوض هذه المباراة على ملعبه.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمبار اة: "ثقتي كبيرة في اللاعبين، وأتمنى أن يقدم الشارقة مستوى طيب".

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وأضاف: "أتمنى أن يكون عدم حضور الجمهور في المباراة عامل إيجابي للشارقة خصوصا أن العين له حضور جماهري كبير".

وأشار العنبري إلى عودة كل من سيف راشد وخالد باوزير إلى تشكيلة الفريق بعد الشفاء من الإصابة التي تعرضا لها.

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