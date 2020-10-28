الامارات | زاراغوسا: شباب الأهلي يحب خوض المباريات القوية

شكرا لقرائتكم خبر عن زاراغوسا: شباب الأهلي يحب خوض المباريات القوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب شباب الأهلي، الإسباني جيرارد زاراغوسا أن "فرسان دبي" جاهز لمواجهة الوحدة، الجمعة في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن "فريقه يحب خوض المباريات القوية".

وقال زاراغوسا اليوم في مؤتمر صحافي: "شباب الأهلي يخوض مباراة قوية أخرى، عقب اللعب مع العين في الجولة الثانية، ونحن نحب هذا النوع من المباريات، إذ نعلم أن الوحدة يعد من أقوى الأندية في الدوري، ومن الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب".

وأضاف: "جاهزون لتحقيق الفوز في أبوظبي رغم أن المباراة تقام خارج ملعبنا"، بينما أشار إلى أنه من المبكر تقييم مستوى اللاعب البرازيلي الشاب إيغور خيسوس، كما أشاد بأداء البرازيلي كارلوس إدواردو، مؤكداً أنه يمتلك خبرة كبيرة ستساعد الفريق في الموسم الحالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news