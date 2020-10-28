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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تورام: علينا أن نتعلم من أخطائنا أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
أشار ماركوس تورام نجم بوروسيا مونشنغلادباخ إلى أن فريقه يجب أن يتعلم من أخطائه بعد أن خسر تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع ريال مدريد يوم الثلاثاء.
وقال تورام: "لعبنا بشكل جيد بشكل عام، لكننا واجهنا فريقًا ممتازًا. الكل يعلم أن مثل هذا الخصم القوي لا يستسلم، إنهم يقاتلون حتى النهاية. لقد رأينا ذلك في هذه المباراة".
وأضاف: "لسوء الحظ، تلقينا هدفين في وقت متأخر، لكنني آمل أن نتعلم من هذا ونفعل أشياء بشكل أفضل في المباراة القادمة".
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