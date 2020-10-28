تورام: علينا أن نتعلم من أخطائنا أمام ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أشار ماركوس ​تورام​ نجم بوروسيا ​مونشنغلادباخ​ إلى أن فريقه يجب أن يتعلم من أخطائه بعد أن خسر تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع ​ريال مدريد​ يوم الثلاثاء.



وقال تورام: "لعبنا بشكل جيد بشكل عام، لكننا واجهنا فريقًا ممتازًا. الكل يعلم أن مثل هذا الخصم القوي لا يستسلم، إنهم يقاتلون حتى النهاية. لقد رأينا ذلك في هذه المباراة".

وأضاف: "لسوء الحظ، تلقينا هدفين في وقت متأخر، لكنني آمل أن نتعلم من هذا ونفعل أشياء بشكل أفضل في المباراة القادمة".