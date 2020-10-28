شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكاي: بونوتشي جاهز لموقعة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020 كشفت تقارير صحف إيطالية، أن الدولي الإيطالي ليوناردو ​بونوتشي​ مدافع يوفنتوس اصبح جاهزاً للمشاركة في المباراة المرتقبة امام برشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات في ​دوري الابطال​.

Advertisements وكان بونوتشي قد تعرض لإصابة في مباراة هيلاس فيرونا الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين. وبحسب شبكة "سكاي" الإيطالية، فان أندريا بيرلو حصل على التصريح الطبي للاعب ليوناردو بونوتشي، وأصبحت مشاركته في يد المدرب الإيطالي، بعد تعافيه التام من الاصابة. يذكر ان اليوفي يفتقد خدمات جورجيو كيليني وماتياس دي ليخت في خط الدفاع بسبب الاصابة.

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