هامان: مانشستر سيتي بلغ ذروته تحت قيادة غوارديولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أشار اللاعب السابق ديتمار ​هامان​ إلى أن مانشستر سيتي "بلغ ذروته" تحت قيادة المدرب بيب ​غوارديولا​.



وقال هامان: "إذا نظرت إلى سجلهم في دوري الأبطال، فإن أي مدرب آخر كان سيواجه مشكلة كبيرة. من الواضح أنه لديه تاريخ في برشلونة وربما لهذا السبب لا يزال هناك. لم يصل إلى المباراة النهائية مع بايرن ميونيخ أو مان سيتي، وإذا نظرت إلى الفرق التي وصلت، فليس لديهم نفس الأموال".

وأضاف: "إنه ببساطة ليس جيدًا بما يكفي. إذا نظرت إلى الفرق التي هزمتهم، أتساءل فقط ما الذي سيحدث لهم لإحداث تغيير. لا نحب إقالة المدربين، لكن أعتقد أن أي مدرب آخر سيكون في مأزق كبير".