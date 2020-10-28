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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنزيما يكرّر إنجاز ميسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
تمكن الفرنسي كريم بنزيما من تحقيق رقم مميز خلال مباراة فريقه ريال مدريد، ومضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (2-2)، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وأحرز بنزيما الهدف الأول للفريق الملكي في الدقيقة 87، ليمهد الطريق أمام فريقه لإدراك التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء عن طريق البرازيلي كاسيميرو.
وأصبح بنزيما البالغ من العمر 32 عاما، وفقا لشبكة "سكاواكا" للإحصاءات، ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يحرز في 16 موسما على التوالي، بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.
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