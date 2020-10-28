بنزيما يكرّر إنجاز ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

تمكن الفرنسي ​كريم بنزيما​ من تحقيق رقم مميز خلال مباراة فريقه ريال مدريد، ومضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (2-2)، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ل​دوري أبطال أوروبا​.



وأحرز بنزيما الهدف الأول للفريق الملكي في الدقيقة 87، ليمهد الطريق أمام فريقه لإدراك التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء عن طريق البرازيلي كاسيميرو.

وأصبح بنزيما البالغ من العمر 32 عاما، وفقا لشبكة "سكاواكا" للإحصاءات، ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يحرز في 16 موسما على التوالي، بعد النجم الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ قائد برشلونة.