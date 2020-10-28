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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برشلونة يستهدف استعادة نجمه السابق من سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
كشفت تقارير صحف فرنسية، أن برشلونة الاسباني يفكر في استعادة لاعبه الهولندي تشافي سيمونز، الذي يلعب حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان.
وغادر سيمونز (17 عامًا) برشلونة بحثًا عن دقائق للمشاركة، الا ان تجربته الباريسية لم ترضه حتى الآن.
وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن النادي الكتالوني يسعى لاستعادة سيمونز، في حال لم يجدد عقده في حديقة الامراء.
ويرتبط سيمونز بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، لكنه لم يتفاوض على التجديد حتى الآن.
وأكد التقرير أن هناك أكثر من نادٍ إنكليزي إلى جانب برشلونة، يرغب في ضم سيمونز في الصيف المقبل.
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