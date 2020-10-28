السلطات ترفض طلب بروسيا دورتموند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء، أن الفريق سيخوض مباراته المقررة اليوم أمام ضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، دون حضور جماهير. وأوضح بروسيا دورتموند أن وزارة الصحة في ولاية شمال الراين فيستفاليا رفضت طلب النادي بالسماح بحضور 300 مشجع في المباراة، وذلك بسبب تزايد معدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19. وتجدر الإشارة إلى أن مباراة "الديربي" التي جمعت بين دورتموند وشالكة مطلع هذا الأسبوع ضمن منافسات الدوري الألماني "بوندسليغا" كانت قد شهدت السماح بحضور 300 مشجع. لكن معدل الإصابة بالعدوى في دورتموند ارتفع حالياً إلى 9ر156 حالة لكل 100 ألف شخص.

