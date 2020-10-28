شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة ينتظر موافقة فيفا: عقد الجمعية العمومية لتعديل اللائحة 10 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للفيفا يخطره فيه بتفاصيل خارطة الطريق التي تتضمن الجمعية العمومية لتعديل اللائحة وموعد فتح باب الترشيح والانتخابات ، وذكر اتحاد الكرة في خطابه، أنه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية لتعديل اللائحة يوم 10 نوفمبر وفتح باب الترشيح يوم 15 من نفس الشهر ، و ينتظر اتحاد الكرة رد الفيفا بالموافقة ومنح الضوء الأخضر لتسويق اللائحة وإرسالها إلى الأندية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية.

من جانب اخر أقر اتحاد الكرة شكل المسابقات في الموسم المقبل على النحو التالي:

أولاً : القسم الثاني

يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من ( 16 ) فريقا بإجمالي 48 فريق ( الـ 36 فريق + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .

وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .

ثانياً : القسم الثالث

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يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..

وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.

ثالثاً: القسم الرابع

يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثاً توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعاً : تخصيص مجموعة لسيناء

تشجيعاً لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشياً مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتباراً من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني .

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع .