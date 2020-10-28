شكرا لقرائتكم أليو بادجى يقود هجوم الأهلى ضد طلائع الجيش فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود السنغالي أليو بادجي مهاجم الاهلي تشكيل الفريق في مباراة طلائع الجيش المُقرر لها السبت المقبل في ختام بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث إستقر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق على إراحة عدد كبير من لاعبي الفريق الإساسيين في لقاء طلائع الجيش بعدما سبق وحسم الاهلي بطولة الدوري منذ شر تقريباًللمرة الـ42 في تاريخ النادي والخامسة على التوالي.

ويرغب موسيماني في الدفع ببعض اللاعبين الذين لم يحصلون على فرصة المشاركة بشكل أساسي خلال الفترة الاضية أمثال بادجي وصالح جمعة ووليد سليمان ومحمود وحيد فيما سيقوم المدير الفني بإراحة بعض الأساسيين أمثال أجاي ومروان محسن ومحمد الشناوي وحسين الشحات وقفشة وعمرو السولية وديانج.

من ناحية أخرى ، يرفض مسئولو الأهلي الاستسلام في مفاوضاتهم الخاصة بضم الجزائري يوسف البلايلي نجم الأهلي السعودي السابق، والذي فسخ عقده مع ناديه على خلفية عدد من الأزمات بين الطرفيين، ليتم تصعيد الأمر للاتحاد الدولي فيفا لفض النزاع بين الطرفين، ورغم دخول أحد الأندية القطرية في مفاوضات مكثفة لضم اللاعب، إلا أن الإدارة الحمراء تكثف مساعيها لضم النجم الجزائري لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد.

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ووجد الأهلي صعوبة في انهاء صفقة الأورجوياني جاستن سيرينو صانع ألعاب صن داونز ،والذي كان المطلوب الأول من جانب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لتدعيم الهجوم الأحمر، خاصة أنه كان يشرف على تدريبه أثناء تدريبه صن داونز قبل انتقاله لتدريب الأهلي، ليحول الأهلي الدفة نحو البلايلي، إلا أن الصفقة لازالت تواجه العديد أن الصعوبات والأزمات.

وتري لجنة التخطيط بالأهلي أن البلايلي هو أفضل خيار لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، خاصة بعد ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأحمر وابدى موافقته علي تخفيض مطالبه المادية، في الوقت الذي يسير الأهلي بالتوازي في مفاوضات مع الأهلي السعودي لأنهاء الأزمة مع البلايلي لتجنب إيقافه بعد إتمام الصفقة.

ويُعيد الأهلي رسم خريطة لاعبيه الأجانب حال ضم البلايلي، والذي كان قبل عودة المفاوضات معه تم الاستقرار على رحيل جيرالدو واليو بادجي علي أن يتم التعاقد بدلاً منهما مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء وأحد المهاجمين الأفارقة، إلا أن النجاح في التعاقد مع البلايلي سيدفع الإدارة الحمراء للتفكير في الاستغناء عن لاعب أجنبي جديد، وهو الأمر الذي سيكون محصوراُ في وقتها في الثلاثي علي معلول واليو ديانج وجونيور أجاي، إلا أن الأمر لن يكون سهلاً خاصة وأن الثلاثي من الدعائم الأساسية بالفريق حالياً.