شكرا لقرائتكم خالد الغندور : قرار خلال ساعات بتأجيل الدور قبل النهائي أو النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك على صدور قرار خلال ساعات بتأجيل الدور قبل النهائي أو النهائى فقط من دورى أبطال أفريقيا ، و ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " .

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كشف مصدر مسئول بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن وصول خطاب رسمى من اتحاد الكرة بطلب تأجيل مباراة نهائى دورى الأبطال الأفريقى المقرر لها 6 نوفمبر، لتقام يوم 9 أو 10 نوفمبر، بعد قرار الاتحاد الأفريقى بإقامة النهائى بمصر حال وصول أى نادٍ مصرى للنهائى وهو ما تحقق بوصول الأهلى، بينما الفريق الثانى يتنافس عليه الزمالك والرجاء فى المباراة المقرر لها الأول من نوفمبر.

وتابع مصدر لـ"اليوم السابع" أن طلب الاتحاد المصرى المرسل إلى الاتحاد الأفريقى سيكون صعب تنفيذه وهو تأجيل اللقاء خاصة أنه يستوجب موافقة الطرف المغربى حال وصول الرجاء أمام الأهلى، وأيضا أن هناك توقف دولى للمنتخبات يوم 9 نوفمبر، وهناك لاعبين أجانب سواء فى الأهلى أو الزمالك أو الرجاء فى حالة وصول أى من الفريقين الأخيرين ومنتخبات بلدهما لن تسمح لهما بالتواجد مع أنديتهما، وبالتالى سيحدث نوع من الأزمات خاصة أن توقف شهر نوفمبر سيتخلله مباريات رسمية للمنتخبات فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، وبالتالى قرار التأجيل سيكون صعب الموافقة عليه بنسبة كبيرة.