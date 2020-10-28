شكرا لقرائتكم تأجيل تصفيات أفريقيا للشباب لمدة شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا بتأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا لمدة شهر وأكد دكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد ان اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر ، وأضاف المشرف العام علي منتخب الشباب ان هناك مهلة منحت للاتحاد التونسي لمدة اسبوع لتأكيد الموافقة النهائية علي الاستضافة للبطولة.

يذكر ان تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية كان محدد لها الانطلاق في التاسع من نوفمبر المقبل حتي الـ 24 من نوفمبر المقبل.

شارك إبراهيم عادل، لاعب فريق الكرة بنادي بيراميدز، أمس ، الثلاثاء، في مران منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، عقب انضمامه لصفوف صغار الفراعنة، بعد نهاية مشوار فريقه بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" ، وأرسل عادل محفوظ، مدير منتخب الشباب، خطابًا رسميًا لمسؤولي بيراميدز، لضم اللاعب لصفوف صغار الفراعنة، ورحب النادي بانضمام عادل للمنتخب.

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ويستعد المنتخب، للسفر الي تونس في التاسع من نوفمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا.

حرص مسئولو النادى الأهلى على طمأنة محمد عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس"، مدافع الفريق المعار لسموحة، بشأن حصوله على فرصة اللعب بعد قطع إعارته من الفريق السكندرى بنهاية الموسم الجارى، فى ظل الأزمة الدفاعية التى يعانى منها الفريق لتعرض أكثر من لاعب لإصابات قوية، وعلى رأسهم محمود متولى ورامى ربيعة وسعد سمير.