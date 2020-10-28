شكرا لقرائتكم أسامة نبيه عن اختيارات البدرى: اللى إيده فى المية مش زى اللى إيده فى النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر ، أن اختيارات جهاز الفراعنة لن ترضى غالبية الشعب المصرى ،وقال أسامة نبيه فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" اللى ايده فى المية مش زى اللى ايده فى النار ، الناس عمالة تنتقد اختيارات حسام البدرى للمنتخب ، ومحدش عارف الدنيا ماشية ازاى معاه".

وتابع أسامة نبيه :"البدرى يعمل فى مرحلة انتقالية مع منتخب مصر ويعيش ضغوط صعبة ، يكفيه فقط اننا نعيش فى فترة كورونا وتخوفه من إصابة أى لاعب مهم قبل مباراة صعبة ، بجانب أنه لو استمع لكل الاراء سيصبح بشأن ضم 80 لاعب للمنتخب وهو أمر صعب للغاية ، البدرى فضل منح اللاعبين المحليين فرصة المشاركة مع انديتهم فى المنافسات الافريقية والمحلية عن إقامة معسكر ولعب مباراة ودية فى ظل بحثه عن احتكاكات قوية للاعبين".

ويضيف مدرب الفراعنة السابق:" ليس هناك مدرب تولى تدريب منتخب مصر ولم يعيش ضغوط صعبة سواء لتواجده بعد فترة فشل لجهاز أخر ورغبته فى تعديل الاوضاع أو لرغبته فى استكمال مسيرة انجازات كانت قائمة قبل توليه المسئولية ".

وعن اختيارات البدرى للاعبين قال أسامة نبيه :" الاختيارات تبدو منطقية ، لاعبو بيراميدز قدموا مستوى متميز بالفترة الأخيرة وأتوقع تألق لبعض اللاعبين مع المنتخب فى الفترة المقبلة مثل مصطفى محمد وعبد الله السعيد وناصر ماهر وعمرو السولية".

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ويضيف أسامة نبيه :"الخريطة الكروية العالمية تغيرت ، التكتيك قد يفرض عليك الا تقدم كرة ممتعة مع نتائج متميزة ، النتائج الايجايبة تغطى على الاداء ، صعب للغاية الجمع بين الاداء والنتيجة ، المواهب القادرة على صنع تابلوه مهارى انقرضت فى الكرة بدليل المتعة قلت فى الكرة العالمية ، وعشان احنا شعب ذواق هنفضل ننتقد غياب الكرة الجمالية عن منتخب مصر مهما اختلفت الاجهزة الفنية للفراعنة".

ويستعد منتخب مصر الأول لمباراتى توجو يوم 14 و17 نوفمبر من الشهر المقبل فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

واختار الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدرى مجموعة من اللاعبين للانضمام إلى قائمة المنتخب المبدئية تمهيدا للدخول فى معسكر مفتوح اعتبارا من 3 نوفمبر المقبل بعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وذلك لحين إعلان القائمة النهائية التى ستمثل الفراعنة فى مباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وينتظر الجهاز الفنى انتهاء ارتباط الأهلى والزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا للتأكد من سلامة كل العناصر المرشحة من صفوف الناديين والإعلان عن القائمة المختاره بشكل رسمى للدخول فى المعسكر المغلق الذى يبدأ يوم 9 نوفمبر بمشاركة خماسي اللاعبين المحترفين.

وتضم هذه القائمة: الحارسان مهدى سليمان (بيراميدز) ومحمد بسام (طلائع الجيش)، وعبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى ومحمد فاروق وأحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز) ومحمد شريف (إنبى) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة).