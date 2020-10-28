شكرا لقرائتكم موسيماني يبحث عن حل لأزمة وسط الأهلي أمام طلائع الجيش بسبب غياب السولية وفتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن حلول لأزمة خط الوسط في مباراة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في ختام بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي ..ويعاني الأهلي من غيابات في خط الوسط خلال مباراة طلائع الجيش حيث يغيب كلاً من عمرو السولية للإيقاف بعدما تم طرده في لقاء بيراميدز الأخيرة بالدوري كما يغيب حمدي فتحي لحصوله على ثلاثة إنذارت.

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ويتطلع موسيماني لإيجاد حلول لأمة الوسط من خلال الدفع ببدائل في خط الوسط وأبرزها الصاعد عربي بدر فيما سيتحدد موقف المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق من المشاركة في المباراة حيث يرغب الجهاز الفني في إراحته وتجهيزه لنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل أمام الفائز من الرجاء المغربي والزمالك.

من ناحية أخرى، يجهز مسئولو الأهلى أكثر من سيناريو لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحى لنادى بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، ويأتى فى مقدمة هذه الحلول الاعتماد على الظهير الشاب محمد هانى الذى يُعد اللاعب الأساسى حالياً فى هذه الجبهة حتى فى وجود أحمد فتحى كما يمتلك الاهلي أكثر من ورقة يمكن إستغلالها في هذا المركز ومنها حسين الشحات وأكرم توفيق الذي سيعود للفريق بنهاية الموسم الجاري بعد إنتهاء إعارته للجونة ومعهم أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة والذى أنهى مسئولو القلعة الحمراء صفقة التعاقد معه خلال الاسابيع الماضية.