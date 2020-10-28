شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ إجراءات الطعن على قرار مركز التسوية والتحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدا مسئولو اللجنة القانونية بنادى الزمالك اتخاذ خطوات الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر اليوم ببطلان اللائحة البيضاء خلال الساعات القليلة المقبلة ، حيث تمنح المادة 92 مكرر من النظام الاساسى لمركز التسوية والتحكيم الصادر من اللجنة الاوليمبية بموجب قرار 2/218 والذى يمنح الزمالك حق الطعن الذى يوقف القرار بشكل فورى .
ووفقا لخبراء اللوائح من حق الزمالك الطعن خلال 40 يوما على حكم مركز التسوية والتحكيم وفقا للمادة 92 مكرر بلائحة النظام الاساسى من مركز التسوية والتحكيم الصادر من اللجنة الاوليمبية بموجب قرار 2/218 والذى ينص على الاتى :" بمجرد الطعن بالاستئناف خلال 40 يوما يتم إيقاف حكم أول درجة ، كما للنادى الطعن بموجب دعوى البطلان وفقا لنص المادة 92 مكرر ب من القرار السابق".
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما ببطلان لائحة نادي الزمالك وما ترتب عليها من أثار التي تم اعتمادها في عام 2019 في الدعوى المرفوعه من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.
وكان نادي الزمالك قد أجرى تغييرات على لائحة النظام الأساسي وأجرى انتخابات تكميلية أسفرت عن تواجد أشرف زكي في منصب أمين الصندوق وكلا من حمادة أنور وعبدالله جورج وأحمد عادل عبدالفتاح في عضوية مجلس الإدارة.
وبناء على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم ببطلان اللائحة تلغى الانتخابات التكميلية التى أجريت بناء على هذه اللائحة.
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