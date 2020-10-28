هل يضرب أحمد حجازى موعداً نارياً مع الإسماعيلى فى نهائى البطولة العربية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يواجه أحمد حجازى ناديه السابق الإسماعيلى فى نهائى البطولة العربية؟ سؤالا بات يفرض نفسه على الساحة الكروية بعدما أتم نادى اتحاد جدة السعودى إجراءات ضم المدافع الدولى أحمد حجازى من صفوف وست بروميتش الإنجليزى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، فحال تخطى نادى اتحاد جدة والنادى الإسماعيلى لعقبة الدور قبل النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال ستكون المباراة النهائية موعد مواجهة حجازى مع الدراويش.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أعلنت فى وقت سابق، استئناف منافسات البطولة، بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية، وسيتم استكمال منافسات الدورين نصف النهائى والنهائى، بعد تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة، الرجاء المغربى والإسماعيلى والاتحاد والشباب السعوديين، ووفقا للحساب الرسمى لنادى الشباب السعودى على تويتر، فقد تقرر أن يقام دور الذهاب بين الشباب السعودى ومواطنه اتحاد جدة يوم الأبعاء الثانى من ديسمبرالمقبل بالرياض، على أن تكون مباراة الإياب يوم الاثنين 4 يناير 2021 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويعد أحمد حجازى أبرز المدافعين فى قارة أفريقيا، بسبب خبرته العريضة مع منتخب مصر الأول، ومشاركته مع الفريق فى مونديال 2018، بالإضافة إلى كونه أحد أبرز أعضاء الجيل الذى وصل نهائى كأس أمم أفريقيا لعام 2017، مع فترة طويلة من التألق رفقة فريقى الإسماعيلى والأهلى، بالإضافة إلى خوضه رحلة احتراف طويلة فى الملاعب الإيطالية والإنجليزية.

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رحلة حجازى الأوروبية بدأت مع فريق فيورنتينا الإيطالى فى 2012، بعد بداية محلية مع الإسماعيلى، لكنه تعرض لإصابة قوية بقطع الرباط الصليبى للركبة، ليبتعد طويلاً عن الملاعب ويشارك لمدة موسم مع فريق بيروجيا على سبيل الإعارة، قبل أن يستعيد تألقه مع الأهلي لمدة عامين، وبعدها إلى وست بروميتش ألبيون منذ 2017 وحتى 2020.

وشارك حجازى فى 104 مباريات مع وست بروميتش، نجح خلالها فى تسجيل 4 أهداف بالإضافة إلى صناعة هدفين، كذلك شارك مع الأهلى فى 56 مباراة محلية وأفريقية، بالإضافة إلى 35 مع الإسماعيلي و14 لقاء في إيطاليا، كذلك مثل المدافع منتخب بلاده فى 56 مواجهة منذ عام 2011.

المدافع المصرى يمتاز بقوة واضحة فى ألعاب الهواء، حيث إنه من أفضل مدافعى قارة أفريقيا على مستوى الكرات الرأسية، والتعامل مع الصراعات الثنائية، إلى جانب قدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، وبناء الهجمات من الخلف إلى الأمام، دون ارتكاب مخالفات مستمرة، لكن يعيبه فقط البطء أحيانًا فى التعامل مع المهاجمين أصحاب السرعات الخاطفة.

حجازى الذى شارك فى 39 مباراة بالبريمرليج مع وست بروميتش الموسم الماضى، قام خلالها بعمل 58 عرقلة مشروعة، مع 61 افتكاك سليم، ونجح فى الفوز بـ158 كرة هوائية، و197 صراع ثنائى ناجح، و191 استخلاص للكرة في نصف ملعبه، مسجلاً هدفين ومتسببًا في خطأ واحد أدى إلى هدف مباشر في مرمى فريقه.