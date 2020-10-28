شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز سيناريوهات دعم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو النادى الأهلى أكثر من سيناريو لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحى لنادى بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، ويأتى فى مقدمة هذه الحلول الاعتماد على الظهير الشاب محمد هانى الذى يُعد اللاعب الأساسى حالياً فى هذه الجبهة حتى فى وجود أحمد فتحى كما يمتلك الاهلي أكثر من ورقة يمكن إستغلالها في هذا المركز ومنها حسين الشحات وأكرم توفيق الذي سيعود للفريق بنهاية الموسم الجاري بعد إنتهاء إعارته للجونة ومعهم أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة والذى أنهى مسئولو القلعة الحمراء صفقة التعاقد معه خلال الاسابيع الماضية.

من ناحية أخرى ، يرفض مسئولو الأهلى الاستسلام فى مفاوضاتهم الخاصة بضم الجزائرى يوسف البلايلي نجم الأهلي السعودي السابق، والذي فسخ عقده مع ناديه على خلفية عدد من الأزمات بين الطرفيين، ليتم تصعيد الأمر للاتحاد الدولي فيفا لفض النزاع بين الطرفين، ورغم دخول أحد الأندية القطرية في مفاوضات مكثفة لضم اللاعب، إلا أن الإدارة الحمراء تكثف مساعيها لضم النجم الجزائري لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد.

ووجد الأهلي صعوبة في إنهاء صفقة الأورجواني جاستن سيرينو صانع ألعاب صن داونز ،والذي كان المطلوب الأول من جانب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لتدعيم الهجوم الأحمر، خاصة أنه كان يشرف على تدريبه أثناء تدريبه صن داونز قبل انتقاله لتدريب الأهلي، ليحول الأهلي الدفة نحو البلايلي، إلا أن الصفقة لازالت تواجه العديد أن الصعوبات والأزمات.

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وترى لجنة التخطيط بالأهلى أن البلايلى هو أفضل خيار لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، خاصة بعد ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأحمر وابدى موافقته علي تخفيض مطالبه المادية، فى الوقت الذي يسير الأهلي بالتوازي في مفاوضات مع الأهلي السعودي لأنهاء الأزمة مع البلايلي لتجنب إيقافه بعد إتمام الصفقة.

ويُعيد الأهلى رسم خريطة لاعبيه الأجانب حال ضم البلايلي، والذي كان قبل عودة المفاوضات معه تم الاستقرار على رحيل جيرالدو واليو بادجي علي أن يتم التعاقد بدلاً منهما مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء وأحد المهاجمين الأفارقة، إلا أن النجاح في التعاقد مع البلايلي سيدفع الإدارة الحمراء للتفكير في الاستغناء عن لاعب أجنبي جديد، وهو الأمر الذي سيكون محصوراُ في وقتها في الثلاثي علي معلول واليو ديانج وجونيور أجاي، إلا أن الأمر لن يكون سهلاً خاصة وأن الثلاثي من الدعائم الأساسية بالفريق حالياً.