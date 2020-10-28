شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل: حسين الشحات فكرنى بنجوم السبعينيات وطارق حامد مش محتاج مهارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلى السابق، نصيحة إلى رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز حالياً والأهلى سابقاً، وقال خليل فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "بى أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى فتح الله زيدان عبر قناة أون تايم سبورت: رمضان صبحى عليه أن يثبت نفسه ويبعد عن المشاكل ويضع كل تركيزه فى الملعب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خليل متحدثاً عن طارق حامد لاعب وسط نادى الزمالك: طارق حامد بيلعب بروح ومش مطلوب منه الجانب المهارى، ووجود شخصية بمواصفاته مهم جداً.

واستكمل: شيكابالا من اللاعيبة اللى بحب اتفرج عليها عنده مهارة فطرية وينقل الكرة بأسلوب ذكى وغير متوقع، ولكن لديه قصور فى طريقة تعامله بشكل عام لأنه لم يستثمر موهبته.

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واختتم: حسين الشحات فكرنى بلاعيبة السبعينات بعد هدفه فى الوداد، والمهاجم الذى يملك الكرة، يوم سعده، لما يلعب على مدافع يديله مساحة وهدفه كان عالمى.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ضم رمضان صبحى لاعب بيراميدز لصفوف الفراعنة قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، حيث تقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 14 نوفمبر المقبل والثانية يوم 17 من نفس الشهر.

ويضع الجهاز الفنى للمنتخب رمضان صبحى تحت الاختبار خلال التدريبات التى ستقام فى المعسكر قبل مباراة توجو الأولى، لاسيما أن اللاعب بعيد عن المباريات منذ انتهاء علاقته بالأهلى وانتقاله إلى بيراميدز رسميا أواخر يوليو الماضى، وهو ما يجعل اللاعب بعيداً عن فورمة المباريات.

وينافس رمضان صبحى الثنائى محمود كهربا وطاهر محمد طاهر فى معسكر المنتخب المقبل، وفى حال ظهوره بمستوى جيد سيستمر مع الفراعنة الكبار ويطير إلى توجو مع المنتخب لمواجهته فى المباراة الثانية، أما فى حال تأثره بفترة غيابه عن المباريات سيتم التنازل عنه للمنتخب الأوليمبى الذى سيلعب مباراتين وديتين يومىّ 13 و16 نوفمبر المقبل.