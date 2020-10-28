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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها رجب بكار يقترب من الزمالك بعد قرار الرحيل عن بيراميدز، الأهلى يستقر على عودة 4 معارين بعد نهاية الموسم.. اعرف التفاصيل.

رجب بكار يقترب من الزمالك بعد قرار الرحيل عن بيراميدز

اقترب رجب بكار ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما استقر اللاعب على الرحيل عن صفوف فريقه فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية فى الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لعدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، تمهيدا للدخول فى معسكر مفتوح اعتبارا من 3 نوفمبر المقبل، بعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وذلك لحين إعلان القائمة النهائية التى ستمثل الفراعنة فى مباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

أوباما يعود لقيادة الزمالك فى لقاء حسم بطاقة النهائى أمام الرجاء

يعود يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، لقيادة الخط الأمامى للفريق فى لقاء الرجاء المقبل، بعدما تغيب عن لقاء الإسماعيلى الماضى بسبب معاناته من إصابة بسيطة فى الركبة، حيث شعر ببعض الآلام البسيطة، لذا فضل الجهاز الفنى للفرة، إراحته، حتى يكون جاهزًا بشكل تام لمواجهة الرجاء التى ستجمع بين الفريقين يوم الأحد المقبل، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، بعدما تم تأجيلها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بسبب تفشى إصابات فيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربى، حيث كان من المقرر إقامتها يوم السبت الماضى.

بادجى يرفض العروض المحلية حال الرحيل عن الأهلى فى الصيف

رفض السنغالى آليو بادجى مهاجم الأهلى اللعب فى الدورى المحلى حال رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتمسك المهاجم السنغالى باللعب خارج مصر إذا ما تقرر رحيله عن الأهلى بشكل رسمى فى الأيام المقبلة، ويترقب اللاعب حسم مصيره بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسميانى، ويبحث المهاجم السنغالى حالياً مع وكيل أعماله عدة عروض تحسباً للرحيل عن النادى مع نهاية الموسم الجارى رسمياً الذى أوشك على الانتهاء.

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أحمد مرتضى وأنور وعبد الفتاح خارج مجلس الزمالك بعد بطلان اللائحة أصدر مركز التسوية والتحكيم، قبل قليل، حكمه ببطلان لائحة نادى الزمالك، ويتضمن القرار كل ما يترتب عليه من آثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التى كانت قد عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح فى عضوية مجلس الإدارة، وأشرف زكى كأمين صندوق، الذى تقدم باستقالته من منصبه فى وقت سابق لأسباب شخصية، وعلى ذلك يجب أن يعود الزمالك للعمل باللائحة القديمة التى تقضى بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء فى مجلس إدارة النادى.

الأهلى يستقر على عودة 4 معارين بعد نهاية الموسم.. اعرف التفاصيل استقر مسئولو النادى الأهلى على استعادة الرباعى المُعار صلاح محسن وناصر ماهر (سموحة) وأكرم توفيق (الجونة) ومحمد شريف (إنبى) وذلك بعد المناقشات التى دارت خلال الفترة الماضية بين لجنة التخطيط بالنادى برئاسة محسن صالح والجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، ومازالت المفاوضات والاتصالات مُسمرة لحسم مصير اللاعبين المُعارين من الأهلى لأندية فى الدورى المحلى قبل أيام من انتهاء الموسم المحلى. الأهلي يرفض توجيه الدعوة لحسام عاشور لحضور احتفالية "الدرع" رفض مسئولو الأهلي توجيه الدعوة لحسام عاشور قائد الفريق السابق لحضور احتفالية تسلم درع الدوري يوم السبت المقبل، وبالتحديد بعد انتهاء مواجهة طلائع الجيش، وذلك على خلفية الأزمة التي حدثت بين الطرفين وهجوم عاشور الذى انتقل مؤخرًا للاتحاد السكندري على إدارة النادي، في الوقت الذي وجه مسئولو الأهلي الدعوة لمؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق السابق لحضور الاحتفالية، حيث ترغب الإدارة الحمراء في تكريم مؤمن زكريا بعد تعرضه لأزمة صحية تسبب في ابتعاده عن ممارسة كرة القدم، إلا أن الإدارة الحمراء تعتبر الجناح الدولي مؤمن زكريا واحدًا من أهم لاعبي الفريق طوال السنوات الماضية.

شوبير يعلن قرار البدرى بوضع رمضان صبحى على دكة بدلاء الفراعنة أمام توجو