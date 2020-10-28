شكرا لقرائتكم خبر عن 19 نوفمبر عودة دورى محترفى كرة اليد للرجال بعد فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود مسابقة دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 إلى الحياة مجددا بداية من يوم 19 نوفمبر المقبل بالجولة التاسعة بعد فترة توقف منذ 16 أكتوبر الجارى لتجمع المنتخب الأول استعدادا لكأس العالم للكبار مصر 2021 المقرر انطلاقه يناير المقبل.

وتشهد جولة 12 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019 / 2020 لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل نادٍ فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .