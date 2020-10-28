شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. اتحاد الكرة يخطر فيفا بخارطة الطريق وفتح باب الانتخابات 15 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا للفيفا يخطره فيه بتفاصيل خارطة الطريق التى تتضمن الجمعية العمومية لتعديل اللائحة وموعد فتح باب الترشيح والانتخابات، وذكر اتحاد الكرة فى خطابه، أنه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية لتعديل اللائحة يوم 10 نوفمبر، وفتح باب الترشيح يوم 15 من نفس الشهر، وينتظر اتحاد الكرة رد الفيفا بالموافقة ومنح الضوء الأخضر لتسويق اللائحة وإرسالها إلى الأندية قبل عقد اجتماع الجمعية العمومية.
من جانب آخر أقر اتحاد الكرة شكل المسابقات فى الموسم المقبل على النحو التالى:
أولاً : القسم الثانى
يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من 16 فريقا بإجمالى 48 فريقا ( الـ 36 فريقا + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ 12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .
وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .
ثانياً : القسم الثالث
يتكون من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني ..
وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.
ثالثاً: القسم الرابع
يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثاً توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي .. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.
رابعاً : تخصيص مجموعة لسيناء
تشجيعاً لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشياً مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتباراً من موسم 21/22 يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثانى.
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا فى موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع.
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