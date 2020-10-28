شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصفيات أفريقيا للشباب لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا بتأجيل تصفيات بطولة شمال أفريقيا لمدة شهر، وأكد دكتور جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد أن اتحادات المغرب والجزائر وليبيا طلبت تأجيل التصفيات لشهر ديسمبر، وأضاف المشرف العام على منتخب الشباب أن هناك مهلة منحت للاتحاد التونسى لمدة أسبوع لتأكيد الموافقة النهائية على الاستضافة للبطولة.

يذكر أن تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية كان محدد لها الانطلاق فى التاسع من نوفمبر المقبل حتى الـ24 من نوفمبر المقبل.

Advertisements