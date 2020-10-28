شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اللجنة الخماسية: طلبات البدرى مجابة وطائرة خاصة لسفر الفراعنة لتوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية عن آخر استعدادات المنتخب الوطنى لمباراتى توجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وقال محمد على عبر برنامج "بى أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى فتح الله زيدان عبر قناة أون تايم سبورت: لم نحدد رئيس بعثة المنتخب فى توجو حتى الآن لكن سواء عمرو الجناينى أو أى عضو آخر باللجنة الخماسية سيرأس بعثة المنتخب لا يشغلنا هذا الأمر، ونتمنى أن يعبر المنتخب بهاتين المباراتين إلى بر الأمان.

وواصل: طلبات مدربى المنتخبات واجبة التنفيذ، وحسام البدرى طلب معسكر مفتوح ثم معسكر مغلق وتم الاتفاق على طائرة خاصة ستقل المنتخب فى رحلته إلى توجو، ونتواصل بشكل مستمر مع محمد صلاح، خاصة عمرو الجناينى يتواصل معه دائماً.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، أداء الفراعنة تدريبين فى توجو قبل مواجهة الأخير فى الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا المقرر لها 17 نوفمبر المقبل، ويسافر المنتخب إلى توجو مباشرة بعد المباراة الأولى يوم 14 نوفمبر فى الجولة الثالثة للتصفيات، ويؤدى تدريبًا خفيفًا يوم 15 من نفس الشهر بأحد الملاعب الفرعية المجاورة لفندق الإقامة، ثم يخوض التدريب الرئيسى على ملعب لومى الذي يستضيف اللقاء كما قرر البدرى تأجيل انطلاق المعسكر المفتوح للفراعنة إلى يوم 3 نوفمبر لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد انتهاء دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية وكذلك مباريات الدورى.

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